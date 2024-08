NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) ging um 0,28 Prozent auf 113,85 Punkte zurück. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,85 Prozent.

Belastet wurden die Kurse durch besser als erwarte ausgefallene Konjunkturdaten. In den USA hat sich die Stimmung der Verbraucher im August erneut aufgehellt. Der Indikator für die Konsumlaune des Marktforschungsinstitut Conference Board stieg den zweiten Monat in Folge und ist überraschend hoch ausgefallen, was die Risikofreude der Anleger stärkte und die Nachfrage nach Festverzinslichen bremste.

Mittlerweile haben die Renditen für US-Anleihen ihren Dämpfer vom vergangenen Freitag wieder wettgemacht. Ende der vergangenen Woche hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell klare Hinweise für eine Zinssenkung im September gegeben und damit die Renditen zeitweise deutlich belastet.

Auch das Mitglied der US-Notenbank, Mary Daly, sieht den Zeitpunkt für Zinssenkungen gekommen. Das genaue Vorgehen bei den geldpolitischen Entscheidungen sei aber noch unklar, sagte die Präsidentin der regionalen Notenbank von San Francisco jüngst dem Fernsehsender Bloomberg TV. Ihrer Einschätzung nach wären Zinssenkungen in einem "normalen Rhythmus" angemessen. Analysten haben diese Aussagen als Hinweis auf eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gedeutet, nachdem am Markt zuvor zeitweise auf eine Senkung um 0,50 Prozent spekuliert worden war.

Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Dekabank bleibt der Fokus der Anleger eher auf Konjunkturdaten gerichtet, die vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed Mitte September auf dem Programm stehen. Vor allem die Veröffentlichung der ISM-Indizes zur Stimmung der Einkaufsmanager und der US-Arbeitsmarktbericht für August stehen im Mittelpunkt des Interesses. Vor diesem Hintergrund gehen die Experten der Dekabank davon aus, dass sich die Renditebewegungen in den kommenden Handelstagen eher in Grenzen halten dürften./jkr/he