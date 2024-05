NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag kaum verändert gezeigt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) notierte zuletzt mit plus 0,03 Prozent auf 108,89 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 4,49 Prozent./ajx/he