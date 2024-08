NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben sich am Montag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,08 Prozent auf 113,80 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,79 Prozent.

Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten konnten die Kurse im frühen Handel nicht belasten. Im Juli ist der Auftragseingang für langlebige Güter deutlich stärker als erwartet ausgefallen. Ohne Transportgüter wie Flugzeuge zeigte sich allerdings ein völlig anderes Bild: In dieser Betrachtung gingen die Aufträge im Monatsvergleich um 0,2 Prozent zurück.

Im Vergleich zum Freitag hielten sich die Kursbewegungen am US-Anleihemarkt in engen Grenzen. Fed-Chef Jerome Powell hatte Ende vergangener Woche beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole deutlich gemacht, dass in den Vereinigten Staaten der Zeitpunkt für sinkende Zinsen gekommen ist. Dies hatte die Renditen für US-Anleihen unter Druck gesetzt./jkr/he