US-Anleihen: Kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg geringfügig um 0,04 Prozent auf 112,88 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,09 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich in engen Grenzen. In den USA standen am Nachmittag keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. Es ist bei vielen überfälligen Konjunkturdaten immer noch unklar, wann sie veröffentlicht werden. In den USA ist eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte mittlerweile fest eingepreist. Die Märkte warten jedoch auf Hinweise, wie es im kommenden Jahr weiter gehen könnte. Schließlich gilt der geldpolitische Ausschuss als sehr uneinig./jsl/mis

ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schließen mit Plus -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex konnten am Dienstag Gewinne einfahren. An der Wall Street dominierten die Käufer. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.

