US-Anleihen: Kursgewinne - Zahl der offenen Stellen gesunken

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch spürbar zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,35 Prozent auf 112,53 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel im Gegenzug auf 4,217 Prozent. Besonders deutlich war der Rückgang bei den dreißigjährigen Anleihen, die zuletzt besonders stark gestiegen waren.

Die Anleihen profitierten von US-Arbeitsmarktdaten. So ist Zahl der offenen Stellen im Juli auf den niedrigsten Stand seit September 2024 gesunken. Mit großer Spannung wird jetzt der am Freitag anstehende monatliche US-Arbeitsmarktbericht für den Monat August erwartet. Der Juli-Bericht blieb weit hinter den Erwartungen zurück und vorherige Daten wurden deutlich nach unten revidiert. US-Präsident Donald Trump feuerte daraufhin die Chefin der zuständigen Statistikbehörde.

Die Daten sprechen für eine Leitzinssenkung, bei der in zwei Wochen anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. US-Präsident Donald Trump drängt seit längerem auf Zinssenkungen und übt scharfen Druck aus. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte reduziert werden./jsl/nas

Stabilisierungsversuch zur Wochenmitte: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt in Grün -- Asiens Märkte beenden Handel verlustreich
Der heimische Markt zeigte sich im Handel zur Wochenmitte wenig bewegt, während der deutsche Leitindex leicht zulegen konnte. Die US-Börsen präsentieren sich am Mittwoch uneinheitlich. Derweil büßten die Indizes in Fernost ein.

