NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,13 Prozent auf 110,05 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg auf 4,21 Prozent.

Die Verunsicherung nach dem gescheiterten Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump stützte die Anleihen. Beobachtern zufolge könnte die Tat seine Wahlchancen verbessern. Im Tagesverlauf erholten sich die Anleihen teilweise von ihren Verlusten. Laut Commerzbank dürfte sich der Blick auf den Parteitag der Republikaner richten, der heute wie geplant beginnt. Der Druck auf den aktuellen demokratischen Präsidenten Joe Biden sich zurückzuziehen, dürfte laut Commerzbank zunehmen.

Am Nachmittag wurden in den USA lediglich Daten zur Industriestimmung im Bundesstaat New York veröffentlicht. Der Empire-State-Index trübte sich im Juli weniger als erwartet ein. Die Daten bewegten den Markt kaum./jsl/he