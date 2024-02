NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag die Verluste ausgeweitet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,74 Prozent auf 110,83 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,17 Prozent.

Seit Freitag stehen festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen unter erhöhtem Druck. Auslöser waren erstaunlich robuste Zahlen vom US-Arbeitsmarkt , die den Zinssenkungserwartungen an die amerikanische Notenbank Federal Reserve einen herben Dämpfer versetzt haben. Dies führt zu Zinsauftrieb an den Anleihemärkten. Hinzu kommen Äußerungen mehrerer prominenter Notenbanker, die gegen eine rasche Lockerung der US- Geldpolitik sprechen./bek/stk