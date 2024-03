NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,04 Prozent auf 110,17 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 4,29 Prozent.

Dem Handel fehlte es an Impulsen. Es werden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Anleger warten aber auf geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank Fed, die am Abend anstehen. Der Leitzins dürfte zunächst nicht angetastet werden. Anleger erwarten von US-Notenbankchef Jerome Powell jedoch Hinweise, wann die Fed mit Zinssenkungen beginnen könnte.

Im Januar und Februar war die Inflation in den USA unerwartet hoch ausgefallen. Dies stehe "im Widerspruch zu der bislang avisierten Leitzinswende im Juni", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank.