US-Anleihen legen weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag weiter gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,36 Prozent auf 113,23 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,07 Prozent.

Analysten haben weiter auf den US-Arbeitsmarktbericht für September verwiesen. Nach Einschätzung von Experten der Dekabank ist der Bericht am Vortag "durchwachsen" ausgefallen, mit einem Anstieg der Beschäftigung und einem Zuwachs der Arbeitslosenquote . Die US-Notenbank Fed richtet ihre Geldpolitik auch an der Entwicklung des Arbeitsmarkts aus. Eher schwache Daten erhöhen damit die Aussicht für eine Zinssenkung .

Am Markt wurde die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezember zuletzt wieder höher eingeschätzt, was die Renditen der US-Anleihen belastet. Zudem hat das Fed-Mitglied John Williams Spielraum für eine weitere "kurzfristige" Zinssitzung erkannt. Mit einer weiteren Anpassung der Geldpolitik könnte der Zins näher an den neutralen Bereich herangeführt werden, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von New York./jkr/he