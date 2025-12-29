US-Anleihen: Leichte Gewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag etwas gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) kletterte um 0,10 Prozent auf 112,69 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,12 Prozent.

Etwas gestützt wurden die Anleihemärkte durch die Kursverluste an den Aktienmärkten. Vor dem Jahreswechsel fehlt es ansonsten an Impulsen. Es wurden keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe veröffentlicht. Viele Händler haben ihre Bücher geschlossen und die Geschäftsvolumen sind niedrig.

Das mit Spannung erwartete Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida ist unterdessen ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Russland war als entscheidender Akteur für eine Beendigung des Angriffskrieges gegen die Ukraine an den Verhandlungen nicht direkt beteiligt. Trump telefonierte zwar vor seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin , aber erkennbare Fortschritte in Richtung Frieden gab es dabei nicht./jsl/he