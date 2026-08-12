US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,16 Prozent auf 108,66 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,67 Prozent.

Die Inflation in den USA ist im Juli wie erwartet etwas gesunken. Die Jahresrate ging von 3,5 Prozent im Vormonat auf 3,4 Prozent. Der Rückgang fiel jedoch im Rahmen der Erwartungen aus.

Experten verweisen auf den Rückgang der Energiepreise bis zur Monatsmitte. Der spätere erneute Anstieg der Benzinpreise ist in den Daten noch nicht enthalten. LBBW-Volkswirt Dirk Chlench sieht aber noch keinen Handlungsbedarf für die US-Notenbank Fed. "Der jüngste Arbeitsmarktbericht hat keine Gefahr einer bevorstehenden Preis-Lohn-Spirale erkennen lassen", heißt es in einer Analyse. "Zu alledem sind die Produktivitätsfortschritte in der US-Wirtschaft beeindruckend. Damit lassen sich etwaige Kostensteigerungen gut abfangen."

Die Lage im Nahen Osten gibt weiterhin wenig Grund zum Optimismus. Noch immer fahren wenig Handelsschiffe durch die vom Iran faktisch blockierte Straße von Hormus - doch die US-Regierung behauptet weiter, die volle Kontrolle über die Meerenge zu haben. "Sie gehört uns", sagte Präsident Donald Trump . Irgendwann würden die Iraner "vielleicht etwas unternehmen, und dann werden sie hinweggefegt"./jsl/jha/