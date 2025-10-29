|
29.10.2025 18:53:38
US-Anleihen: Leichte Kursverluste
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 113,36 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe lag bei 3,99 Prozent.
Die Märkte warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Die Fed dürfte am Abend ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken, auch wenn sie wegen des Shutdowns kaum Daten zur Verfügung hat. Volkswirte sind sich einig, dass die Fed auf die Schwäche des Arbeitsmarktes mit einer Lockerung reagiert. Starke Kursausschläge sind nicht zu erwarten. Schließlich erwarten die Finanzmärkte auf dieser und auch der Sitzung im Dezember eine Zinssenkung.
Zudem warten die Märkte auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und dem chinesischen Parteichef Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea. Auf der Liste der Themen dürften unter anderem die US-Zölle gegen chinesische Importe und Chinas Exportkontrollen gegen wichtige Rohstoffe stehen./jsl/jha/
