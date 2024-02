NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch Kursgewinne verzeichnet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,37 Prozent auf 110,03 Punkte. In der zehnjährigen Laufzeit lag die Rendite bei 4,27 Prozent.

Noch am Dienstag hatte ein unerwartet schwacher Rückgang der Inflation in den USA den Zinssenkungserwartungen einen Dämpfer versetzt und einen kräftigen Anstieg der Renditen ausgelöst./ajx/he