NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im Handelsverlauf ihre Startverluste etwas ausgeweitet. Marktteilnehmer begründeten die schlechte Stimmung mit den Kursgewinnen an den Aktienmärkten. Als sicher geltende Anlagen waren daher weniger stark gefragt.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkt auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,440 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 3/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,444 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere verloren 8/32 Punkte auf 101 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,630 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 19/32 Punkte auf 106 7/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,092 Prozent./he