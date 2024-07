Die Verve Group SE (vormals Media and Games Invest SE), ein nach eigenen Angaben schnell wachsendes, profitables digitales Medien­unternehmen, das KI-gesteuerte Werbe­software­lösungen anbietet, hat die Anleihe 2022/26 (ISIN SE0018042277, WKN A3K6T4) um 65 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihe hat jetzt ein Volumen von 240 Mio. Euro.



Die Gesellschaft möchte man noch betonen, dass die Transaktion auf eine starke Nachfrage vor allem von insti­tutionellen Anlegern aus den nordischen Ländern, Europa und den USA gestoßen ist. Die Anleihen wurden zu einem Preis von 102,50% platziert, was zu einer Rendite von 3M Euribor +4,88% führte. Dies ist ein deutlicher Rückgang gegenüber der letzten Anleiheemission im Jahr 2023 mit einer Rendite von 3M Euribor +7,25% und führt zu einer Senkung der Finanzierungskosten um 2,37% gegenüber der letzten Anleiheemission.



Die Anleihe 2022/26 wird übrigens mit 3M Euribor +6,25% verzinst, aktuell mit 10,185%.



In Anbetracht der deutlich gestiegenen Größe und Rentabilität nach der Akquisition der Jun Group sowie der unmittelbar verbesserten Kreditkonditionen nach der Kapitalerhöhung erwartet das Unternehmen jährliche Zinseinsparungen in Höhe von mindestens 10 Mio. Euro, sobald die ausstehenden Schulden zu besseren Konditionen refinanziert sind.



Die Erlöse aus der Anleiheemission werden zur vollständigen Rückzahlung der ausstehenden vorrangig besicherten Anleihe 2020/24 (ISIN SE0015194527, WKN A283W1) und für allgemeine Unternehmens­zwecke der Gesellschaft verwendet. Die 2020/24-Anleihe wird zum Rückzahlungspreis von 100,719% des ausstehenden Nennbetrags und den aufgelaufenen Zinsen zurückgezahlt. Das Rückzahlungsdatum der 2020/24 Anleihe ist der 29. Juli 2024.



Paul Echt, CFO von Verve: „Die erfolgreiche Platzierung der Anleihen zu einem Preis von 102,50% des Nennwerts aufgrund der starken Nachfrage von institutionellen Investoren spiegelt die hervorragende Entwicklung von Verve wider, zusätzlich zu der signifikanten Zunahme der Größe und Rentabilität mit einer verbesserten Bilanz nach der Übernahme der Jun Group. Wir glauben, dass die Senkung der Zinskosten um 2,37% nur der Anfang eines neuen Trends ist und erwarten jährliche Zinskosten­einsparungen von mindestens 10 Mio. Euro, sobald die ausstehenden Schulden zu besseren Konditionen refinanziert sind."



Pareto Securities AB agierte als alleiniger Bookrunner und Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agierte als Rechtsberater in Verbindung mit der Anleiheemission.



Die Verve Group SE ist börsennotiert (ISIN SE0018538068, WKN A3D3A1).



