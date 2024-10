Der inter­nationale Stahl- und Tech­nologie­konzern voest­alpine hat erfolg­reich seine erste grüne Unter­nehmen­sanleihe über 500 Mio. Euro begeben. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Kupon von 3,750% stieß auf eine hohe Investoren­nachfrage und kann während der Zeichnungs­frist vom 26. September bis 3. Oktober 2024 auch von Privat­anlegern gezeichnet werden. Die Erlöse aus dieser Emission werden zu 100% zur Finanzierung bzw. Refinanzierung nachhaltiger voestalpine-Projekte, wie etwa greentec steel, verwendet.



Die Valuta und Handelsaufnahme dieser grünen Anleihe (ISIN AT0000A3FA05) an der Wiener Börse ist für 3. Oktober 2024 vorgesehen.



„Die voestalpine gilt seit Jahrzehnten als Umweltbenchmark in der Branche und hat mit greentec steel einen klaren Plan zur Transformation ihrer Stahlproduktion. Bereits ab 2027 werden wir teilweise von der traditionellen Hochofenroute auf eine grünstrombasierte Elektrolichtbogentechnologie umstellen und so bis 2029 rund 30 % unserer Emissionen einsparen. greentec steel ist damit das größte Klimaschutzprogramm in Österreich. Mit der Emission der ersten grünen Anleihe in der europäischen Stahlindustrie übernehmen wir nun auch am Kapitalmarkt eine Vorreiterrolle“, sagt Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG.



„Wir erfüllen mit unserem Green Financing Framework die höchsten Ansprüche der International Capital Market Association, deren Standards weltweit als beste Marktpraktiken gelten. Unser Framework für diese erste grüne Anleihe und für potenzielle weitere grüne Finanzierungen ist der Goldstandard“, kommentiertGerald Mayer, CFO der voestalpine AG.



Das Green Financing Framework wurde von der ESG Rating- und Researchagentur Moody‘s im Rahmen einer Second Party Opinion geprüft und mit einem Top-Rating („sehr gut“) bewertet.



Der voestalpine-Konzern

Die voestalpine ist ein weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Der voestalpine-Konzern notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit seinen Premium-Produkt- und Systemlösungen zählt er zu den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Energieindustrie und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen, bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Die voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und verfolgt mit greentec steel einen klaren Plan zur Transformation der Stahlproduktion. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 16,7 Mrd. Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,7 Mrd. Euro und beschäftigte weltweit rund 51.600 Mitarbeitende.



