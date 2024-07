Wechsel im Vorstand der Volks­wagen Financial Services AG: Dr. Ingrun-Ulla Bartölke, bis 31. Oktober 2023 Leiterin Konzern­rechnungs­wesen und Externe Bericht­erstattung bei der Volkswagen AG, hat zum 1. Juli 2024 das Vorstands­ressort Finanzen und Einkauf der Volks­wagen Financial Services AG übernommen. Bartölke war seit November 2023 als General­bevoll­mächtigte der Volkswagen Bank beschäftigt. Der aktuelle Finanz­vorstand Frank Fiedler hat am 1. Juli 2024 das neu geschaffene Vorstandsressort Risiko, Steuern und Recht übernommen. Als Konsequenz der Bündelung des Finanzierungs- und Leasinggeschäfts in Europa in der Neustruktur der Volkswagen Financial Services werden zusätzliche regulatorische Anforderungen der EZB an das Finanzdienstleistungsgeschäft gestellt. Diesen wird durch die Schaffung des neuen Vorstandsressorts Risiko, Steuern und Recht Rechnung getragen.



Dr. Ingrun-Ulla Bartölke startete ihre Laufbahn im Jahr 2000 bei der Volkswagen AG im Controlling, seit 2007 war sie in verschiedenen Führungs-Funktionen im Rechnungswesen im Konzern tätig, von 2010 an leitete sie den Bereich Konzernrechnungswesen und Externe Berichterstattung. 2017 wurde sie zum Aufsichtsratsmitglied der Volkswagen Bank GmbH berufen, 2021 übernahm sie dessen Vorsitz. Die gebürtige Wolfsburgerin hat an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Betriebswirtschaftslehre studiert. Im Anschluss promovierte sie an der Universität Rostock am Lehrstuhl für Management im Bereich Industrieökonomik.



„Wir freuen uns sehr, mit Dr. Ingrun-Ulla Bartölke eine ausgewiesene und sehr erfahrene Finanzexpertin aus unserem eigenen Haus für das Finanzressort unseres Mobilitätsdienstleisters gewonnen zu haben“, sagt Dr. Arno Antlitz, Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen Financial Services AG sowie Chief Financial Officer und Chief Operating Officer der Volkswagen AG.



Dr. Christian Dahlheim, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Financial Services AG, freut sich, dass Ingrun-Ulla Bartölke den Finanz- und Mobilitätskonzern bereits bestens kennt und sagt: „Sie ist eine große Verstärkung für uns. Wir heißen Sie herzlich bei Volkswagen Financial Services in ihrer neuen Funktion willkommen. Gleichzeitig freuen wir uns, dass Frank Fiedler nach seiner überaus erfolgreichen und langjährigen Arbeit als Finanzvorstand jetzt mit seiner großen Erfahrung und Kompetenz das neu geschaffene Vorstandsressort führen wird.“



Frank Fiedler kam 1990 als Trainee zum Volkswagen Konzern. Von 1996 bis 1999 übernahm er die steuerliche Betreuung des Konzerns in Asien und der Financial Services weltweit. Anschließend wechselte er in den Vorstand der Wolfsburg AG und wurde 2001 Mitglied der Geschäftsführung der AutoVision GmbH. Seit September 2005 war Fiedler Vorstand bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, ehe er 2008 Finanzvorstand der Volkswagen Financial Services AG wurde.



Der Vorstand der Volkswagen Financial Services AG besteht seit dem 1. Juli 2024 aus:



Dr. Christian Dahlheim (Vorstandsvorsitz), Dr. Ingrun-Ulla-Bartölke (Finanzen und Einkauf), Dr. Alena Kretzberg (IT und Digital), Frank Fiedler (Risiko, Steuern und Recht) sowie Anthony Bandmann (Vertrieb und Marketing).



Die Volkswagen Financial Services AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und steuert als Teil der Volkswagen Group Mobility das europäische Finanz- und Mobilitätsdienstleistungsgeschäft. Ziel der Volkswagen Financial Services AG ist es, den Absatz der Marken des Volkswagen Konzerns zu unterstützen sowie die Kundenloyalität zu erhöhen. Dabei ist das Unternehmen langjähriger Partner des Handels – als Finanzdienstleister und Berater. Zu den Kernprodukten zählen das Fahrzeugleasing und die Fahrzeugfinanzierung, Versicherungen sowie weitere fahrzeugnahe Mobilitätsprodukte – sowohl für Privatkunden als auch für gewerbliche Einzelabnehmer und Flottenkunden. Über ihre Tochtergesellschaft, die Volkswagen Bank GmbH, ist die Volkswagen Financial Services AG darüber hinaus im Direktbankbereich aktiv.



Foto: © Volkswagen Financial Services