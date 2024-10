Der besicherte 8,00% Green Bond 2024/29 der WeGrow AG, Europas füh­rendem nach­haltigem Kiriholz-Produ­zenten, kann ab heute gezeich­net werden. Inter­essierte Anleger können das Wert­papier im Rahmen des öffent­lichen Angebots in Deutsch­land und Luxem­burg bis zum 7. November 2024 (14 Uhr) über die Zeich­nungs­funktio­nalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im XETRA- Handelssystem zeichnen. Zusätzlich ist auch eine Zeichnung über die WeGrow AG durch Nutzung eines über die Webseite www.wegrow.de/anleihe herunter­zuladenden Zeichnungs­scheins möglich (bis zum 20. Oktober 2025, WKN A383RQ, ISIN DE000A383RQ0).



Der Nettoemissionserlös dient der Finanzierung von zusätzlichem Wachstum. 70% der zufließenden Mittel sollen im Geschäftsbereich Timber Products in den Auf- und Ausbau von Holzverarbeitungsprojekten für die industrielle Fertigung von Holzbauprodukten und Holzbau-Systemen investiert werden. Darüber hinaus sind eine automatisierte Fertigungsanlage zur Herstellung von Holzbaumodulen (inklusive Infrastruktur, Maschinen und Geräte), Materialprüfungen, Zulassungen sowie Beantragung, Erwerb und Erweiterung erforderlicher Patentrechte vorgesehen. 30 % des Nettoemissionserlöses sollen im Geschäftsbereich Timber Farming in neue bzw. den Ausbau und die Weiterentwicklung der bestehenden Kiriholz-Anbauprojekte fließen. Zusätzlich soll in die zur Bewirtschaftung und Beerntung erforderliche Infrastruktur sowie in landwirtschaftliche/forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte investiert werden.



Die Einbeziehung des besicherten 8,00% Green Bonds 2024/2029 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) soll voraussichtlich am 11. November 2024 erfolgen. Als Financial Advisor fungiert die DICAMA AG.



Foto: © WeGrow