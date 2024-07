Vor dem wirtschaft­lichen Hinter­grund gehen wir davon aus, dass sich die wirt­schaft­liche Stabilität und das Wachs­tum fortsetzen werden, wenn auch auf niedrigerem Niveau, mit einem anhaltenden Gewinn­wachstum. Die Bilanzen dürften gesund bleiben und zu weiterhin stabilen Kredit­fundamental­daten in den meisten Sektoren beitragen.



Allerdings werden sich höhere Zinsen und der kumulative Effekt der Inflation wahrscheinlich auf die Verbraucher auswirken, insbesondere am unteren Ende. Die explosionsartige Zunahme der Nachfrage nach Dienstleistungen durch die Verbraucher hat sich weitgehend verlangsamt, und es sind Risse im Verbraucherkonsum entstanden. Kohorten mit niedrigerem Einkommen waren von steigenden Kreditkosten und strengeren Kreditvergabestandards betroffen, was zu einer geringeren Ausgabenaktivität führte, die sich in einer geringeren Laufkundschaft zeigte. Gleichzeitig sind die Verbraucher mit höherem Einkommen auch kostenbewusster geworden, da die Kaufaktivität bei höherwertigen/kostengünstigeren Einzelhändlern gestiegen ist. Die Lohninflation und die Arbeitslosigkeit haben sich weitgehend stabilisiert, aber beide könnten unter Druck geraten, da die Zahl der offenen Stellen weiter zurückgeht.



Während sich die Lieferketten normalisiert haben, wurden die Lagerbestände langsamer wieder aufgebaut, wie in der ersten Jahreshälfte erwartet wurde. Dennoch bleibt zu erwarten, dass wir in der zweiten Jahreshälfte einen Anstieg der Lagerbestände sehen werden, insbesondere in den Industriesektoren. Ähnlich wie bei der langsamer als erwarteten Erholung der Lagerbestände bleibt China ein Gegenwind für viele Industrieunternehmen, einschließlich derjenigen, die den Rohstoffpreisen in den Bereichen Chemie, Metalle/Bergbau und Energie ausgesetzt sind. Zinsempfindliche Sektoren wie Wohnen und Autos sind weiterhin auf erhöhte Anreize angewiesen, aber die Nachfrage in beiden Branchen bleibt solide. Die Finanzwerte haben sich nach den Schwierigkeiten der US-Regionalbanken und dem Zusammenbruch der Credit Suisse im vergangenen Jahr stabilisiert. Verbraucherkreditprofile und gewerbliche Immobilienkredite stehen nach wie vor im Fokus, aber größere Unternehmen sind im Allgemeinen gut positioniert und in der Lage, Engagements zu verwalten. Der mehrjährige Ausbau von Rechenzentren wird wahrscheinlich Auswirkungen auf eine Vielzahl von Sektoren haben, darunter Technologie, Stromerzeugung und Energie, Grundstoffe (insbesondere Kupfer), Bauwesen und Kapitalmärkte.



Die Verschuldungsquoten für Unternehmensemittenten und die Kapitaladäquanz für Finanzunternehmen sind in den meisten Sektoren gut, auch wenn die Zinsdeckungsquoten und Barbestände von den jüngsten Höchstständen weiter sinken dürften, insbesondere an den Märkten für gehebelte Kredite. Die sichtbare Pipeline für Fusionen und Übernahmen (M&A) und Leveraged Buyout (LBO) ist aufgrund höherer Finanzierungskosten und einer verstärkten regulatorischen Kontrolle nach wie vor gedämpft. In ähnlicher Weise haben die höheren Fremdkapitalkosten den Druck von aktivistischen Anlegern begrenzt. Infolgedessen könnten Unternehmen mit einem starken freien Cashflow und gut positionierten Bilanzen einen Teil der Kapitalallokation in Richtung aktionärsfreundlicher Aktivitäten verlagern, während sie gleichzeitig angemessene Kreditkennzahlen beibehalten.



Foto: Gerard Moerman © Aegon AM