Baidu Aktienanalyse: Das chinesische "Google" unter der Lupe. Quartalszahlen, Perspektiven und Charttechnik

Baidu ist ein führendes chinesisches Technologieunternehmen, das sich auf Internetdienste und künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China. Dabei ist vor allem die Suchmaschine bekannt, die als meistgenutzte Suchmaschine in China gilt und zu den fünf meistbesuchten Webseiten der Welt zählt.





Ähnlich wie Google bietet Baidu seinen Nutzern die Möglichkeit, nach Informationen, Websites, Bildern und Videos zu suchen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Vielzahl von Online-Diensten an, darunter eine Online-Werbungsplattform, eine Video-Streaming-Plattform, eine E-Commerce-Website und einen Cloud-Speicherdienst. Doch bei Baidu können Unternehmen ein besseres Ranking durch Zahlung eines Geldbetrags erkaufen. Neben der Suchmaschine stehen für die Zukunft jedoch weitere Themen im Fokus.





Eine der bemerkenswertesten Entwicklungen von Baidu ist sein Engagement in der künstlichen Intelligenz. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein führender Akteur auf diesem Gebiet zu sein und entwickelt und implementiert verschiedene KI-Technologien in seinen Produkten und Dienstleistungen. Baidu hat unter anderem Spracherkennungssysteme, maschinelles Lernen und Bilderkennungstechnologien entwickelt, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, wie beispielsweise in autonomen Fahrzeugen und intelligenten Lautsprechern.





Der seit März im Beta-Test befindliche Chatbot heisst übrigens Ernie - eine humoristische Spitze an Google, die den Chatbot Bart nannte? Darüber hinaus hat Baidu Partnerschaften mit anderen Unternehmen geschlossen, um seine KI-Technologien weiter voranzutreiben. Eine solche Partnerschaft besteht mit BMW, um die Entwicklung selbstfahrender Autos voranzutreiben.





Baidu betreibt auch Apollo, eine offene Plattform für autonomes Fahren, auf der andere Unternehmen ihre Technologien entwickeln und testen können. Darauf gingen wir im letzten Video ausführlich ein. Insgesamt ist Baidu ein bedeutender Akteur im chinesischen Technologiemarkt und hat einen großen Einfluss auf das digitale Leben der chinesischen Bevölkerung.





Mit seiner führenden Suchmaschine, seinen umfangreichen Online-Diensten und seiner Vorreiterrolle in der künstlichen Intelligenz bleibt Baidu ein Unternehmen, das weiterhin Innovationen vorantreibt und die Technologielandschaft in China prägt. Im Video geht es genauer um die Quartalszahlen. Kann das Wachstum beibehalten werden? Wie sieht es mit den Gewinnen bei der China-Suchmaschine aus? Genau diese Fragen beantworten wir und untersuchen im Chartbild heute genauer mit dem Freestoxx-Tool Widerstände und Unterstützungen. Roland Jegen und Andreas Bernstein geben Ihnen damit ein umfassendes Bild zur Aktie ab.





Das Video zur Baidu Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus" nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Baidu das Thema des Tages

Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik.









