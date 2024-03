ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass das Edelmetall die zu Monatsbeginn eingeleitete Aufwärtsbewegung in den letzten Handelstagen weiter fortgesetzt hat. Die Tageskerzen in dieser Handelswoche sind alle grün, die Aufwärtsdynamik ungebrochen. Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 2.054,8 US-Dollar) notiert, so lange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten zunächst die 2.220/25 US-Dollar und dann der Bereich bei 2.255/58 US-Dollar sein. Diese Anlaufziele erscheinen erreichbar, solange es das Edelmetall es schafft, sich über der SMA20 zu halten.

Die einzige "Sorge" ist, dass der Run, ähnlich wie beim DAX, schon ziemlich lange geht... Je länger, desto größer kann die Korrektur werden...

Aktuelle Gold Analyse am 09.03.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

am 09.03.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick

Gold Rückblick: (04.03.2024 - 08.03.2024)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.083,4 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 50,80 US-Dollar über dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und exakt auf dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold konnte sich am Montagnachmittag weiter erholen und über die 2.100 US-Dollar Marke steigen und sich hier auch festsetzen. Es ging im Handelsverlauf sukzessive weiter aufwärts. Die Rücksetzer, die sich eingestellt haben wurden nachfolgend wieder zurückgekauft. Größere Rücksetzer wurden im Handelsverlauf bis Freitag nicht zugelassen. Das Wochenhoch wurde am Freitag im Zuge einer dynamischen Impulsbewegung formatiert. Gold konnte sich zum Wochenschluss im Bereich der 2.175 US-Dollar festsetzen. Gold bei 2.177,3 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt deutlich über dem Level der Vorwoche und nur knapp unter der 2.200 US-Dollar-Marke. Auch das Wochentief wurde über dem Niveau der letzten Handelswoche formatiert. Der Wochengewinn ist veritabel - es ist der größte Wochengewinn seit der KW 41/2023. Auch die Range lag deutlich über dem Jahresdurchschnitt. Eine dreistellige Range wurde das letzte Mal in der KW 11/2023 abgebildet.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 2.135,9 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 2.138,2 US-Dollar anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 2.083,3 US-Dollar unter unser nächstes Anlaufziel bei 2.081,7 US-Dollar.

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände 2.199,5 2.235,9 2.307,5

Gold-Unterstützungen 2.167,7 2.159,6 2.150,9 2.098,6 2.093,8 2.054,8 2.043,4 2.041,9 2.035,7 2.026,2 2.018,8 2.010,1 2.000,4

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke 2.223 und 2.122

Tagesschlussmarken 249 und 2.071

und Break1 Bull (Wo-Schluss) (915)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (046)

Boxbereich 2.223 bis 1.466

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Boxbereich 2.484 bis 1.087

Range 2.484 bis 1.087

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Edelmetall die zu Monatsbeginn eingeleitete Aufwärtsbewegung in den letzten Handelstagen weiter fortgesetzt hat. Die Tageskerzen in dieser Handelswoche sind alle grün, die Aufwärtsdynamik ungebrochen.

Damit lässt sich die Interpretation des Tagescharts rasch zusammenfassen. Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 2.054,8 US-Dollar) notiert so lange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten zunächst die 2.220/25 US-Dollar und dann der Bereich bei 2.255/58 US-Dollar sein. Diese Anlaufziele erscheinen erreichbar, solange es das Edelmetall es schafft, sich über der SMA20 zu halten.

***

Rücksetzer könnten sich bis an die SMA20 einstellen. Zwar würde sich das Tageschart mit dem Unterschreiten dieser Linie auf Tagesschlussbasis eintrüben, der bullische Grundton würde aber erhalten bleiben, solange sich Gold im Bereich der SMA50 (aktuell bei 2.041,9 US-Dollar) erholen und einen Richtungswechsel abbilden kann.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Gold ist lange nicht über die 2.040 US-Dollar gekommen. Es ging mal über diese Marke, dann hat die Kraft gefehlt, sich darüber festzusetzen. Der Ausbruch gelang dann zu Monatsbeginn. Das Edelmetall konnte sich über das Level bei 2.040 US-Dollar schieben und dynamisch aufwärtslaufen. Es kam im Handelsverlauf immer wieder zu Konsolidierungen, aber zu keinen größeren Rücksetzern. Bis Ende der letzten Handelswoche war die Aufwärtsdynamik ungebrochen.

Das 4h Chart ist uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Solange es das Edelmetall es schafft, sich über der SMA20 (aktuell bei 2.150,9 US-Dollar) zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung definiert.

Rücksetzer könnten sich zunächst bis an die SMA20 einstellen. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so hätte Gold in diesem Bereich die Möglichkeit sich wieder zu erholen. Gelingen diese Erholungen aber nicht, bzw. wird die SMA20 mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es direkt weiter abwärts gehen. Weiteren Support im Zuge von Rücksetzern könnte die SMA50 (aktuell bei 2.098,6 US-Dollar bieten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärtsgehen. Das bullische Bild im Tageschart würde dann wieder in Frage gestellt werden, wenn es zu einem Tagesschluss unter der SMA50 kommt, der am Folgetag bestätigt wird.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Einschätzung für die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold könnte zunächst versuchen sich über der 2.177,3 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 2.179,8, bei 2.183,4, bei 2.185,8, bei 2.188,7, bei 2.190,4, bei 2.192,7, bei 2.194,9, bei 2.196,8, bei 2.199,7, bei 2.200,8, bei 2.203,4, bei 2.205,5, bei 2.208,0 und dann bei 2.210,1 US-Dollar gehen. Über der 2.210,1 US-Dollar-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 2.212,8, bei 2.214,9, bei 2.217,0, bei 2.219,9, bei 2.222,5, bei 2.224,8, bei 2.226,7, bei 2.228,6, bei 2.230,4, bei 2.233,1, bei 2.235,8, bei 2.238,0 bzw. bei 2.240,3 US-Dollar zu finden.

Short Setup: Kann sich Gold nicht über der 2.177,3 US-Dollar-Marke halten, so könnte das Edelmetall zunächst an unsere nächsten Anlaufziele bei 2.174,9, bei 2.172,0, bei 2.169,8, bei 2.167,0, bei 2.165,4, bei 2.163,0, bei 2.160,9, bei 2.158,0, bei 2.155,7, bei 2.153,8, bei 2.151,7, bei 2.149,6, bei 2.147,3, bei 2.145,1, bei 2.142,5 und dann bei 2.139,7 US-Dollar laufen. Unter der 2.139,7 US-Dollar-Marke könnte das Edelmetall unsere nächsten Anlaufziele bei 2.137,7, bei 2.135,8, bei 2.133,1, bei 2.130,8, bei 2.128,8, bei 2.126,4, bei 2.124,1, bei 2.121,9, bei 2.119,6, bei 2.117,2, bei 2.114,8, bei 2.111,9, bei 2.109,0, bei 2.106,8, bei 2.104,3 bzw. bei 2.102,6 US-Dollar erreichen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 11 / 2024:

seitwärts / aufwärts

