Nike Aktienanalyse: Sportartikel-Gigant mit gemischten Zahlen. Mögliche Einstiegsgelegenheit?

Nike ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Sportartikelindustrie und gehört zu den bekanntesten Marken der Welt. Das Unternehmen wurde im Jahr 1964 von Bill Bowerman und Phil Knight unter dem Namen "Blue Ribbon Sports" gegründet, bevor es 1971 in Nike umbenannt wurde. Der Hauptsitz von Nike befindet sich in Beaverton, Oregon, USA.





Die Marke Nike ist vor allem für ihre innovativen und qualitativ hochwertigen Sportprodukte bekannt. Das Unternehmen stellt eine breite Palette von Sportartikeln her, darunter Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung und Accessoires. Nike bietet Produkte für verschiedene Sportarten wie Laufen, Basketball, Fußball, Tennis und Fitness an. Das Markenzeichen von Nike, der "Swoosh", ist weltweit erkennbar und symbolisiert die Dynamik und Bewegung im Sport. Die ersten Schritte waren jedoch ein Store in Santa Monica ab dem Jahr 1967, der andere Marken verkaufte, bevor die eigentlichen Nike-Schuhe ab 1971 ihren Siegeszug antraten.





Ein wesentlicher Erfolgsfaktor von Nike ist seine enge Zusammenarbeit mit Spitzenathleten und Sportteams auf der ganzen Welt. Das Unternehmen sponsert zahlreiche bekannte Sportler und engagiert sich in der Entwicklung und Verbesserung seiner Produkte auf Basis ihrer Bedürfnisse und Rückmeldungen. Dieser Fokus auf Innovation und Performance hat Nike zu einer beliebten Wahl für Sportler aller Leistungsniveaus gemacht. Vor allem Michael Jordan verhalf der Marke zu Weltruhm. Die „Air Jordan“ sind auch heute noch legendär und erlangen mit vielen neuen Modellen jedes Jahr ein Revival.





Darüber hinaus hat sich Nike auch als Vorreiter in den Bereichen Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung positioniert. Das Unternehmen setzt sich für umweltfreundliche Herstellungsverfahren ein und arbeitet kontinuierlich daran, seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Nike engagiert sich auch in sozialen Initiativen und Gemeinschaftsprojekten, um positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen.





Nike hat sich zu einem globalen Giganten entwickelt, mit Niederlassungen und Geschäftstätigkeiten in vielen Ländern weltweit. Die Marke ist international anerkannt und beliebt bei Sportlern und Sportbegeisterten auf der ganzen Welt. Nike betreibt eigene Einzelhandelsgeschäfte, vertreibt seine Produkte aber auch über Sportfachgeschäfte, E-Commerce-Plattformen und andere Vertriebskanäle. Vor allem das China-Geschäft ist für Nike wichtig und war zum Jahresstart noch das Sorgenkind. Hier meldete man bei den aktuellen Quartalszahlen eine Besserung der Umsätze und insgesamt einen Umsatzanstieg, der aber zu Lasten des Gewinns ging. Denn viel Ware ist noch im Lager und damit über 8 Milliarden „wert“, doch lange nicht verkauft.





Über dieses Thema und die aktuellen Bilanzdaten sowie Analystenkommentare auf die Zahlen sprechen wir in diesem Video und analysieren das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool.





Das Video zur Nike Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Nike das Thema des Tages, anbei das Video:





Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!









