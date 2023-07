Walgreens Boots Alliance Aktienanalyse: Möglicher Turnaround beim Apotheken-Giganten?





Hinter Wallgreens steckt die Firma „Wallgreens Boots Alliance“, welche in dieser Form erst 2015 firmierte und letztlich die größte Apotheke in den USA darstellt. In den meisten Städten gehört sie zum Stadtbild. 12.400 Apotheken werden selbst betrieben, 180.000 mit 370 Distributionszentren in 20 Ländern zudem beliefert.





Kunden schätzen den hohen Service, der teilweise einem Arztbesuch ähnelt. Denn Fachpersonal ist immer vor Ort, selbst in den 2.000 Filialen, die rund um die Uhr geöffnet sind. So zählt eine Filiale im Durchschnitt 25 Mitarbeiter.





Den Grundstein legte Charles Rudolph Walgreen um 1901 mit seinem ersten Verkaufsgeschäft in Illiois. Bis auf das Coronajahr war der Bilanzgewinn deutlich positiv. Die Umsätze steigen konstant an und so hat die Aktie einen festen Platz im Nasdaq, im S&P500 und nach der Verdrängung von General Electric im Juni 2018 auch im Dow Jones.





Darüber hinaus hat Walgreens Boots Alliance strategische Partnerschaften mit verschiedenen Gesundheitsorganisationen und -anbietern aufgebaut, um innovative Lösungen und Programme zu entwickeln, die die Patientenversorgung verbessern und die Kosten senken. Das Unternehmen ist auch ein Vorreiter in der digitalen Gesundheit und hat mobile Apps und Online-Plattformen entwickelt, die es den Kunden ermöglichen, ihre Gesundheit zu verwalten und Medikamente einfach zu bestellen und abzuholen. Dies war vor allem in der Coronapandemie sehr hilfreich und ein Umsatztreiber.





Walgreens Boots Alliance verfolgt auch eine nachhaltige Geschäftspraxis und engagiert sich für den Schutz der Umwelt und die Förderung von Gemeinschaften. Das Unternehmen setzt sich für soziale Verantwortung ein und unterstützt verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen und Programme zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens.





Insgesamt ist Walgreens Boots Alliance ein globaler Marktführer im Bereich Gesundheits- und Wohlbefinden, der sich darauf konzentriert, seinen Kunden hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, um ihre Gesundheit zu fördern und ihr Leben zu verbessern. Die konstant hohe Dividendenrendite lassen den Wert vor allem in heiklen Börsenphasen stabil wirken. So stand Walgreens in der Vorwoche im Dow Jones Ranking ganz oben, während 28 Werte und der Index selbst auf Wochensicht im Minus notierten.





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.