06.03.2026 11:45:00

1 Number That Shows Why Bitcoin Will Go Higher in the Long Term

Four percent. That's the share of the world's population that currently owns any Bitcoin (CRYPTO: BTC), according to research from River, a financial services business. And for an asset with a market cap of $1.4 trillion, that amount of traction globally is still quite small.So if adoption of Bitcoin continues rising at anything close to its recent pace, every new buyer will be competing for a very slowly growing pool of available coins, and that will send up its price during the long term. Here's how that's likely to play out.
