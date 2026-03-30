30.03.2026 13:00:00

1 Sign Bitcoin Could Be Poised for a Comeback in 2026

The crypto market is the definition of boom or bust. Last year, market leader Bitcoin (CRYPTO: BTC) started out strong, eventually setting a new high of $126,198 in October. But it's down about 45% since then and 19% year to date, as of March 26.While these downturns have lasted for years before, one pattern suggests Bitcoin will bounce back over the rest of the year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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