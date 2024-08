10 Prozent Verlust in einer Woche – Geht es jetzt bergauf?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Innerhalb der letzten sieben Tage hat Solana alles andere als seine besten Tage erlebt und notiert derzeit rund 10 Prozent in der Verlustzone. Auch wenn es zwischenzeitlich nach einer anbahnenden Erholung aussah, ging es immer weiter bergab. Doch könnte mittlerweile der Tiefpunkt erreicht sein und kommt es damit in den nächsten Tagen zu einem Kursanstieg bei Solana? Wir haben die Situation von Solana unter die Lupe genommen und zum Schluss noch eine Investmentalternative parat.

10 Prozent in einer Woche und es geht immer weiter bergab

Noch vor rund einer Woche pendelte der Kurs von Solana rund um die Marke von 157 US-Dollar, bevor es in den Stunden und Tagen danach deutlich bergab gehen sollte. Derzeit liegt der Preis eines Solana-Tokens bei ziemlich genau 140 US-Dollar, was zugleich eine psychologisch wichtige Marke darstellt. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Zusammenhang auf 65 Milliarden US-Dollar zurückgegangen, womit der Altcoin allerdings seinen 5. Rang aller Kryptowährungen gemessen an der Marktkapitalisierung halten kann. Doch was ist eigentlich der Grund für die massiven Verluste in den letzten Tagen?

Der Hauptgrund für die deutlichen Verluste ist die Wirtschaft der USA, die droht, in eine Rezession zu fallen. Nachdem wichtige Berichte vor rund zwei Wochen veröffentlicht wurden, legte sich ein Schleier voller Panik über die Finanzmärkte, wovon auch der Kryptomarkt voll und ganz betroffen war. Tritt die Wirtschaft der USA tatsächlich in eine Rezession ein, hätte dies weitreichende Folgen für die Weltwirtschaft. Auch wenn es zwischenzeitlich diverse Ansätze zur Erholung bei Solana gegeben hat, blieb sie bisher aus. Doch es sind auch Hoffnungsschimmer vorhanden, die insbesondere Solana betreffen. Das Stichwort lautet an dieser Stelle PayPal.

Der PYUSD-Token gewinnt deutlich an Volumen

Als der Zahlungsdienstleister PayPal seinen eigenen Stablecoin PYUSD am Markt gelauncht hat, war ausschließlich Ethereum als technische Basis vorgesehen. Doch das änderte sich ziemlich schnell und ebenso wurde Solana als zweite Basis für den PYUSD-Token integriert. Der Grund dafür war insbesondere die technische Leistungsfähigkeit des Tokens, welche die Entscheider bei PayPal überzeugen konnte. Nach wenigen Monaten gilt es rückblickend festzustellen, dass die Entscheidung die richtige Wahl war, denn die PYUSD-Tokens liegen derzeit auf der Blockchain von Solana.

Auf der anderen Seite reißen die Gerüchte um eine Auflage eines ersten Solana-Spot-ETFs in den USA nicht ab, welche durch die erstmalige Zulassung in Brasilien nochmals befeuert wurden. Nach dem Bitcoin-Spot-ETF und dem Ethereum-ETF könnte Solana der dritte Altcoin sein, der für das traditionelle Finanzwesen durch einen ETF am Kapitalmarkt zugänglich ist. Kommt es tatsächlich zu einer Auflage in den kommenden Monaten, dann könnte sich dies entsprechend auf den Kurs von Solana auswirken. Die ersten Anträge wurden bereits gestellt, unter anderem durch VanEck und BlackRock. Die dazugehörigen Bearbeitungsfristen enden im kommenden Jahr für die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC.

PEPE Unchained als Alternative zu Solana

Neben einem Investment in die Altcoins am Kryptomarkt sind Meme-Coins eine beliebte Alternative, wozu auch der neue Token von PEPE Unchained ohne Zweifel gehört. Erst vor wenigen Wochen ist der Vorverkauf gestartet und konnte in wenigen Wochen ein Volumen von rund 9 Millionen US-Dollar erfolgreich einsammeln. Solch eine Summe zeigt, dass der Vorverkauf in der Kryptoszene ankommt, was unter anderen der Meme-Figur PEPE zu verdanken ist, die in den letzten Monaten und Jahren eine treue Community hinter sich versammeln konnte. Doch PEPE Unchained ist nicht nur ein Meme-Coin, denn das Krypto-Projekt hat deutlich mehr zu bieten.

Das Projektteam hat sich zum Ziel gesetzt, neben dem Launch des Meme-Coins an mehreren Kryptobörsen ein eigenes Krypto-Ökosystem aufzubauen. Die technische Basis dafür liefert die Blockchain von Ethereum, in Form der Layer-2-Blockchain, welche mit derer von Solana zu vergleichen ist. Der Start des Ökosystems ist im Zuge der Börsenlistings geplant, welches täglich näher rückt. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass der Kauf des $PEPU-Tokens bis zum ersten Börsenlisting ausschließlich über die Projektwebsite erworben werden kann. Was auf den ersten Blick kompliziert erscheint, stellt sich in der Realität nur in wenigen einfachen Schritten dar. Doch es ist Schnelligkeit geboten, denn der Preis steigt bis zum Börsengang in regelmäßigen Abständen an.

