|
06.03.2026 11:00:00
2 Reasons to Buy Bitcoin Before June 2026
Many investors may not want to touch Bitcoin (CRYPTO: BTC) with a 10-foot pole right now. The world's top cryptocurrency is down 17% for the year and more than 40% from its all-time high in October.But there are two good reasons you might want to load up on Bitcoin between now and the end of June.Let's start with Bitcoin's historical performance in Q2s. Between 2013 and 2025, Bitcoin averaged a return of 27% in the second quarter, according to data from Coinglass. That includes a 30% return last year and a string of stellar performances between 2016 and 2020. In 2017, for example, Bitcoin gained 123% for the quarter, and in 2019, Bitcoin rose 159% during the quarter.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1619
|
0,0010
|
|
0,09
|Japanischer Yen
|
183,284
|
0,3940
|
|
0,22
|Britische Pfund
|
0,8662
|
-0,0034
|
|
-0,39
|Schweizer Franken
|
0,9011
|
-0,0056
|
|
-0,62
|Hongkong-Dollar
|
9,0874
|
0,0122
|
|
0,13
