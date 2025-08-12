Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Spannende Monate voraus 12.08.2025 03:41:18

21Shares analystiert Kryptomarkt: Das könnte 2025 noch auf Anleger von Bitcoin, Ethereum und Co. zukommen

21Shares analystiert Kryptomarkt: Das könnte 2025 noch auf Anleger von Bitcoin, Ethereum und Co. zukommen

Der Kryptomarkt blickt auf eine vielversprechende zweite Jahreshälfte, da sich Bitcoin zunehmend als strategische Reserve von Nationen und Unternehmen etabliert.

• Bitcoin wird zum strategischen Treasury-Asset von Nationen und Unternehmen
• Krypto-Regulierung kommt voran
• Wachsendes Interesse an Stablecoins

Der in der Schweiz ansässige milliardenschwere Vermögensverwalter 21Shares hat in seinem Halbjahresreport die derzeitigen Entwicklungen am Kryptomarkt analysiert. Die Community darf sich demnach auf eine spannende zweite Jahreshälfte freuen.

Bitcoin als strategische Reserve

Im März 2025 hat Donald Trump, der sich im Wahlkampf als Pro-Bitcoin-Präsident präsentiert hat, offiziell eine strategische Bitcoin-Reserve für die USA ins Leben gerufen. Verschiedene US-Bundesstaaten, wie New Hampshire und Arizona, haben schon entsprechende Gesetze verabschiedet und weitere 26 Bundesstaaten haben ähnliche Gesetzesentwürfe eingebracht, von denen aktuell 17 aktiv diskutiert werden, schreibt 21Shares in seinem Halbjahresbericht. Auch international zeigt sich ein ähnlicher Trend. So halten Bhutan und El Salvador weiterhin beachtliche Bitcoin-Bestände.

Doch nicht nur Nationen beginnen, Bitcoin als langfristigen Wertspeicher und Absicherung gegen fiskalische Instabilität und Fiat-Abwertung zu sehen. Auch Unternehmen - z.B. Strategy (ehemals MicroStrategy) und Metaplanet - nehmen Bitcoin zunehmend in ihre Bilanzen auf.

Die Experten von 21Shares gehen davon aus, dass sich dieser Trend der institutionellen Bitcoin-Adoption auch im weiteren Jahresverlaufe fortsetzen wird.

Auch ETPs treiben die institutionelle Adoption weiter voran

Lag das verwaltete Vermögen (AUM) globaler Krypto-ETPs (Exchange Traded Products) im Dezember 2024 noch bei rund 100 Milliarden US-Dollar, so erreichte das Gesamt-AUM bis Mitte 2025 mit 180 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert. Treiber waren dabei steigende Marktbewertungen und starke Nettozuflüsse.

Da der regulatorische Schwung zunimmt, bleibt der Ausblick von 21Shares diesbezüglich optimistisch. So treiben US-Bundesstaaten Gesetze voran, welche Bitcoin-ETPs für öffentliche Fondsinvestitionen erlauben. Daneben arbeite das Vereinigte Königreich an der Aufhebung seines Verbots für Retail-ETNs und in Japan gebe es Reformvorschläge, welche die Beschränkungen für Krypto-ETFs aufheben könnten, indem digitale Assets als Finanzprodukte neu klassifiziert werden. Damit rücken professionelle Krypto-Investments für die breite Bevölkerung zusehends näher.

Stablecoins drängen in traditionelle Sektoren

Aber auch das Interesse an Stablecoins wächst seitens Nationen und Unternehmen. Insbesondere in Schwellenländern dienen sie als Absicherung gegen Währungsschwankungen.

Wie 21Shares ausführt, findet in den USA der GENIUS Act, ein Gesetzesvorschlag für eine umfassende bundesweite Regulierung etabliert parteiübergreifende Unterstützung, was eine baldige Umsetzung erwarten lasse. Daneben tue sich auch außerhalb der USA einiges rund um Stablecoins: So habe Hongkong eine Stablecoin-Sandbox und ein Lizenzsystem eingeführt, während Thailand einen retailtauglichen Stablecoin auf Baht-Basis teste.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Bitcoin, Ether & Co.: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
Bitcoin-Rally 2025: Trump lobt eigene Krypto-Strategie, Experten sehen andere Gründe
PayPal ermöglicht Krypto-Zahlungen: Neues Feature für Händler gestartet
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 600+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: TierneyMJ / Shutterstock.com,Pasuwan / Shutterstock.com,Wit Olszewski / Shutterstock.com,Wright Studio / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1616
-0,0032
-0,27
Japanischer Yen
172,07
0,0625
0,04
Britische Pfund
0,8646
-0,0019
-0,21
Schweizer Franken
0,9433
0,0026
0,27
Hongkong-Dollar
9,1177
-0,0235
-0,26
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Anleger warten ab: ATX beendet Handel stabil -- DAX schließt tiefer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Börsen in China letztlich in Grün - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich letztlich unbewegt. Der deutsche Aktienmarkt notierte im Montagshandel mit moderaten Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die asiatische Börsen legten zum Wochenauftakt zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen