3 Geheimtipps am Krypromarkt im Fokus

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wer in den Krypromarkt investiert will, der entscheidet sich nicht selten für einen Altcoin, wie beispielsweise Bitcoin, Ethereum, Solana und Ripple. Doch eines haben alle Altcoins gemeinsam: Die Marktkapitalisierung beziffert sich auf einen höheren Milliarden bis sogar Billionen Betrag. Das Wachstumspotenzial ist damit deutlich begrenzter, als bei potenzialreichen Newcomer am Markt. Die drei folgenden zählen beispielsweise zu den derzeit potenzialreichsten Newcomern am Krypromarkt.

Solaxy durchbricht 28 Millionen US-Dollar

Einer der Newcomer ist der Solaxy-Token, mit derzeit mehr als 28 Millionen US-Dollar an eingeworbenen Geldern während des Presales. Das besondere dabei ist, dass der Token derzeit noch exklusiv im Vorverkauf erhältlich und noch an keiner Kryprobörse gelistet ist. Solch eine hohe eingeworbene Summe an Risikokapital innerhalb von nur wenigen Wochen verdeutlicht stark, wie gut der Solaxy-Token in der Krypto-Community ankommt und wie groß das damit verbundene zukünftige Potenzial ist.

Doch was sorgt dafür, dass das Interesse derart hoch ist? Der Hauptgrund dafür liegt in der Technologie begründet, denn mithilfe der Solaxy-Technologie werden die Vorteile von Solana genutzt und die Nachteile bestmöglich ausgeglichen. Zu den Nachteilen zählten zuletzt unter anderem Netzwerküberlastung, fehlgeschlagene Transaktionen und Beschränkungen in Skalierbarkeit. Mit Solaxy gehören diese Nachteile nun endgültig der Vergangenheit an.

Im Mittelpunkt des Vorverkaufs steht, wie Eingangs erwähnt, der sogenannte Solaxy-Token, der mit seiner Meme-Figur stark an die beliebte Meme-Figur PEPE erinnert. Eine Vielzahl von Experten spricht dem Meme-Coin auch aufgrund dieser Tatsache ein erhebliches Potenzial zu. Doch es muss nicht nur ein bloßer Kauf zum klassischen Halten der Tokens sein. Das Projektteam bietet derzeit ein Staking-Programm an, das für eine jährliche Rendite von 144 Prozent sorgt. Auch wenn diese in den kommenden Wochen und Monaten leicht sinken sollte, liegt sie noch immer deutlich unter der derer der Altcoins.

Jetzt in den Meme-Coin Solaxy investieren

Best Wallet: Der Revolutionär am Krypromarkt

Wie der Name des Projektes bereits vermuten lässt, fokussiert sich das Projektteam auf den Bereich der Wallets, der so unscheinbar wie wichtig zugleich ist. Während einige Wallets bereits in die Jahre gekommen sind, setzt Best Wallet auf Innovation und Entwicklung. Das neue Wallet wird eine Vielzahl an Funktionen bieten, beginnend vom klassischen kaufen, halten und tauschen von Kryptowährungen bis hin zum einfachen Zugang zu zahlreichen Krypto-Presales, die auf der Blockchain von Best basieren. Darüber hinaus sind für die Zukunft noch zahlreiche weitere Funktionen geplant, die den Erfolg des Projektes langfristig garantieren sollen. Ein Beispiel dafür ist die geplante Best DEX, darüber hinaus soll die App ein Alltagsbegleiter sein und klassische Zahlungsmittel langfristig ablösen.

Aus Sicht für Anleger und Investoren bietet sich damit zum aktuellen Zeitpunkt die Gelegenheit, bereits in einem führenden Status mittels des BEST-Token in das Projekt zu investieren. Derzeit ist ein Token noch für einen Preis von 0,024525 US-Dollar erhältlich, doch es ist eine gewisse Schnelligkeit gefragt, denn bis zum Börsenlisting wird der Token weiter im Preis ansteigen. Bereits rund 11 Millionen US-Dollar könnte das Projekt bis zum aktuellen Zeitpunkt einsammeln, was die Beliebtheit und das Zukunftspotenzial eindrucksvoll verdeutlicht.

Hier geht’s zur Website von Best Wallet

Bull Bitcoin: Das alternative BTC-Investment

Das dritte attraktive Investment in unserer Auswahl ist der sogenannte BULL-Token, der mittlerweile ein investiertes Volumen von rund 5 Millionen US-Dollar erreicht hat. Der Hauptgrund für den Zustrom ist das um ein Vielfaches höhere Potenzial gegenüber dem klassischen Bitcoin. Mit einer Marktkapitalisierung von fast 2 Billionen US-Dollar ist das Entwicklungspotential deutlich begrenzt für die Zukunft, für den BULL-Tokek erscheint es dagegen schier unbegrenzt. An dieser Stelle knüpft auch das Ziel des Projektteams an, denn es soll die gesamte Community von der möglichen Wertsteigerung profitieren können. Damit dies gelingt, sollen eine Vielzahl an Airdrops und Burn-Events stattfinden, um den Kurs des jungen BULL-Token langfristig ansteigen zu lassen.

Doch das ist noch lange nicht alles, was das Projektteam den Anlegern zu bieten hat. Auch bei BULL-Bitcoin wird ein exklusives Staking-Programm geboten, welches derzeit einen jährliche Rendite von 100 Prozent einbringt. Dabei gilt es anzufügen, dass bereits in diesem frühen Stadium seitens einiger Krypto-Experten prognostiziert wird, dass es sich um den nächsten Faktor 100 Token handeln könnte. Das Beste dabei ist, dass der Token noch nicht einmal an einer Kryprobörse gelistet ist, sondern das Börsenlisting erst noch bevorsteht.

Jetzt Bull Bitcoin näher entdecken

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.