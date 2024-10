3 Meme-Coins mit großen Potenzial 

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Meme-Coins gehören ohne großen Zweifel zu den beliebtesten Kryptowährungen am Kryptomarkt. Das ist wenig verwunderlich, denn innerhalb von nur kürzester Zeit können sie für Renditen sorgen, von denen die meisten anderen klassischen Kryptowährungen nur träumen können. Darüber hinaus steht die Community bei Meme Coins besonders im Vordergrund, was dazu führt, dass nicht nur das reine Investment von Bedeutung ist, sondern auch ein Großteil an Emotionen eine große Rolle spielt. Doch welche Meme-Coins sind derzeit die besten am Kryptomarkt und bieten sich für ein Investment bestens an?

Pepe Unchained – Vom Newcomer zum Krypto-Star

In den letzten Monaten ist Pepe Unchained zu einem der großen Lieblinge in der Welt der Kryptowährungen aufgestiegen und hat in diesem Zusammenhang rund 19 Millionen US-Dollar eingeworben. Hinter dem jungen Meme-Coin verbirgt sich ein Projektteam, welches mit PEPE Unchained die Welt der Meme-Coins mit der Entwicklung eines eigenen Ökosystems verbindet. Die Grundlage dafür liefert die Layer-2-Blockchain, welche auf Ethereum basiert. Die Vorteile sind in diesem Zusammenhang deutlich und zeigen sich insbesondere in der Geschwindigkeit der Abwicklung von Transaktionen sowie den jeweiligen Kosten für eine solche Transaktion.

Im Zentrum des Projektes steht ein alt Bekannter, der in der Vergangenheit schon mehrfach für Aufsehen und Rendite gesorgt hat. Die Rede ist an dieser Stelle von PEPE, der in den letzten Monaten zu den besten Meme-Coins am Markt gehörte. Alleine diese Tatsache sorgt bei einer Vielzahl von Investoren, Anleger und Experten für Optimismus, dass der Meme-Coin $PEPU eine erfolgreiche Zukunft haben wird. Derzeit ist der $PEPU-Token für nur 0,00996 US-Dollar erhältlich und damit für jeden erschwinglich. Das ist aber noch nicht alles, was PEPE Unchained zu bieten hat. Für alle frühen Käufer besteht die Möglichkeit, die erworbenen Tokens in das Staking zu investieren, welches für eine Dauer von zwei Jahren angeboten wird.

Crypto All Stars knackt 2,2 Millionen US-Dollar

Neben Pepe Unchained ist es der erst vor wenigen Wochen gestartete Vorverkauf von Crypto All Stars bzw. des $STARS-Token, der zu den beliebtesten Meme-Investments am Kryptomarkt gehört. In den letzten Wochen konnte auf dieser Basis ein Volumen an Investmentgeldern von 2,2 Millionen US-Dollar eingeworben werden, Tendenz deutlich steigend. Doch was führt dazu, dass das Meme-Projekt derart beliebt ist? Das Stichwort lautet in diesem Zusammenhang: Innovation. Das Projektteam hat sich zum Ziel gesetzt, eine Plattform ins Leben zu rufen, auf der die verschiedenen Meme-Coins vereinfacht gestaked werden können.

In der aktuellen Praxis ist das Staking von mehreren Meme-Coins damit verbunden, auf mehreren Plattformen gleichzeitig unterwegs sein zu müssen. Je größer das eigene Portfolio wird, desto mehr Organisationsaufwand hat dies zur Folge. Dabei gilt es anzufügen, dass die neue Plattform mit der notwendigen Flexibilität ins Leben gerufen wird, denn der Markt rund um Meme-Coins ist alles andere als konstant, sondern stetigen Veränderungen unterlegen. Derzeit kann der §STARS-Token noch für 0,0014947 US-Dollar erworben werden, doch es ist Eile geboten, denn bis zum Börsenlisting wird der Token mehrmals in seinem Preis ansteigen. Bis dahin erfolgt der Kauf in wenigen einfachen Schritten über die Projektwebsite.

Dogecoin legt wieder zu – Ein neuer Bullrun voraus?

Der Dogecoin hat in den letzten Monaten deutlich Federn lassen müssen, doch nun geht es langsam wieder bergauf. In den letzten vier Wochen steht ein Kursplus von 8,75 Prozent zu Buche, in Verbindung mit einer Marktkapitalisierung von 16,26 Milliarden US-Dollar. Damit liegt der Dogecoin auf den 8. Platz aller Kryptowährungen. Doch die Situation könnte sich bald ändern, denn in großen Schritten geht es auf den Wahltag in den USA zu. Eines ist bereits bekannt, sollte Donald Trump die Wahl gewinnen, dann wird Elon Musk in der Zukunft eine einflussreiche Rolle in der Politik einnehmen, insbesondere im Bereich der Kryptowährungen.

Bereits vor wenigen Jahren hat Elon Musk gezeigt, wie einflussreich seine Äußerungen sind und in diesem Zusammenhang den Dogecoin zu Höchstleistungen angetrieben. Der Kurs ist 2021 faktisch aus dem Nichts bis auf einen Kurs von fast 0,7 US-Dollar angestiegen. sogar Zahlungen bei Tesla mittels des Meme-Coins wurden zur Realität. Derzeit notiert der Meme-Coin bei einem Kurs von rund 0,11 US-Dollar, was zugleich das Potenzial deutlich aufzeigt, welches sich hinter dem Dogecoin verbirgt. Die kommenden Wochen werden daher aller Voraussicht nach sehr entscheidend für den Dogecoin sein.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.