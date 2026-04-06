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06.04.2026 02:45:00
3 Things Every New Bitcoin Investor Needs to Understand Before Buying
Bitcoin (CRYPTO: BTC) is down by 45% in six months. That kind of volatile swing is probably quite jarring for anyone who recently invested in it for the first time, but overall, it's a completely normal chapter in the asset's history.With that being said, before you commit real dollars to buying this coin, there are a few things worth understanding about what you're actually signing up for, so let's dive in.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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