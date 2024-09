496,7 Millionen US-Dollar: Der Bitcoin-Spot-ETF wächst rasant

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die verlustreichen Zeiten am Kryptomarkt scheinen endlich vorüber, denn das Volumen zieht in den letzten Tagen in ganzer Breite an, allen voran der Bitcoin. Doch was ist der Hintergrund für die plötzliche Trendumkehr am Kryptomarkt? Wir haben die Situation genauestens untersucht und insbesondere einen Grund dafür festgestellt. Das Stichwort lautet an dieser Stelle: Bitcoin-Spot-ETF.

Bitcoin-Spot-ETFs auf dem Vormarsch

Innerhalb der vergangenen fünf Tage hat das Volumen der Bitcoin-Spot-ETFs am Markt um ziemlich genau 496,7 Millionen US-Dollar zulegen können. Die meisten Zuwächse hat unter anderen der Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock erzielen können, mit 294,8 Millionen US-Dollar, während der von Grayscale als einziger 40,3 Millionen US-Dollar verloren hat. Doch wie groß ist mittlerweile der Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock? Mittlerweile stolze 359.200 Bitcoins, was einen Gegenwert von rund 23 Milliarden US-Dollar bedeutet bzw. einen Anteil von rund zwei Prozent aller im Umlauf befindlichen Bitcoins.

Blickt man auf die weiteren Schwergewichte im Markt rund um Bitcoin-Spot-ETFs, dann konnte Fidelity 84 Millionen US-Dollar Zuwachs erzielen, während Bitwise um 55,7 MIllionen US-Dollar zulegte. Diese Entwicklung färbte natürlich auch direkt auf den Bitcoin ab, denn dieser legte in den letzten Tagen ebenfalls im Wert zu. Auf Basis von fünf Tagen gewann der Bitcoin rund 3,3 Prozent, womit die Marktkapitalisierung wieder bei 1,3 Milliarden US-Dollar liegt. Auf der Basis von einem Monat liegt der Zuwachs im Kurs sogar bei 10,83 Prozent, womit der Bitcoin die Verluste der letzten Wochen in Kursgewinne umwandeln konnte. Doch wie könnte es jetzt weitergehen?

Wie geht es jetzt für den Bitcoin weiter?

Setzt sich der Trend auch in den kommenden Wochen und Monaten fort bzw. erhöht sich das Interesse der institutionellen Investoren auch weiterhin, dann ist davon auszugehen, dass die Bitcoin-Spot-ETF den Kurs des Bitcoins deutlich in Richtung Norden treiben können. Bereits in der Vergangenheit hatte Cathie Wood prognostiziert, dass die Allokation langfristig auf rund fünf Prozent bei institutionellen Investoren steigen wird. Dabei gilt es anzufügen, dass alleine der Vermögensverwalter BlackRock mehr als 10 Billionen US-Dollar verwaltet, wovon der Großteil auf institutionelle Investoren zurückzuführen ist. Auch weitere Vermögensverwalter haben ein institutionelles Volumen von mehreren Billionen US-Dollar in der Verwaltung. Ein neues Allzeithoch noch in diesem Jahr könnte damit in greifbare Nähe rücken.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.