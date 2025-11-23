|Krypto-Marktbericht
|
23.11.2025 12:43:06
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:25 um 1,51 Prozent auf 85.976,06 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 84.699,01 US-Dollar gestanden hatte.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 27,1 Prozent.
Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,72 Prozent auf 82,83 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 82,24 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Ethereum-Kurs 1,44 Prozent stärker bei 2.808,98 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.769,16 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 1,12 Prozent auf 551,25 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 557,48 US-Dollar.
Zudem gewinnt Ripple am Sonntagmittag hinzu. Um 3,95 Prozent auf 2,028 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,951 US-Dollar.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 395,65 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (369,21 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 7,16 Prozent.
Währenddessen legt der Cardano-Kurs um 0,63 Prozent auf 0,4073 US-Dollar zu. Gestern war Cardano noch 0,4047 US-Dollar wert.
Zudem gewinnt Stellar am Sonntagmittag hinzu. Um 3,22 Prozent auf 0,2378 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,2304 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2742 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,2745 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Binancecoin-Kurs 0,78 Prozent stärker bei 840,13 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 833,67 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1403 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:25 bei 0,1436 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Solana um 1,29 Prozent auf 129,27 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 127,62 US-Dollar gemeldet wurde.
Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 0,22 Prozent auf 13,26 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 13,23 US-Dollar an der Tafel standen.
Nach 12,17 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagmittag um 2,51 Prozent auf 12,47 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,43 Prozent auf 1,365 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,346 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1515
|
-0,0015
|
|
-0,13
|Japanischer Yen
|
180,0674
|
-1,4526
|
|
-0,80
|Britische Pfund
|
0,8792
|
-0,0026
|
|
-0,29
|Schweizer Franken
|
0,9309
|
0,0019
|
|
0,20
|Hongkong-Dollar
|
8,9625
|
-0,0129
|
|
-0,14
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.