Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag geklettert. Um 17:10 stieg der Bitcoin-Kurs um 5,51 Prozent auf 91.057,83 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 86.303,31 US-Dollar gehandelt worden war.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,5 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 30,0 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 6,18 Prozent auf 82,44 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 77,64 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.799,45 US-Dollar) geht es um 7,79 Prozent auf 3.017,41 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 3,82 Prozent auf 542,69 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 522,73 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 6,14 Prozent auf 2,156 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 2,031 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 1,59 Prozent auf 399,04 US-Dollar, nach 405,50 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 11,51 Prozent auf 0,4306 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,3862 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Stellar um 7,57 Prozent auf 0,2519 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,2341 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2824 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Binancecoin-Kurs um 5,42 Prozent auf 873,34 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 828,47 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Dogecoin-Kurs bergauf. Dogecoin steigt 7,75 Prozent auf 0,1463 US-Dollar, nach 0,1358 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Solana-Kurs um 9,32 Prozent auf 138,55 US-Dollar. Am Vortag standen noch 126,75 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Zugewinne in Höhe von 7,08 Prozent auf 13,71 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 12,80 US-Dollar wert.

Daneben wertet Chainlink um 17:10 auf. Es geht 10,55 Prozent auf 13,37 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 12,09 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 19,67 Prozent auf 1,612 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 1,347 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.