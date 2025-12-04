Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Krypto-Marktbericht 04.12.2025 09:48:20

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Der Bitcoin-Kurs ging um 09:40 um 0,39 Prozent auf 93.276,63 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 93.641,78 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 1,6 Prozent auf 12,59 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 36,5 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 85,34 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vortag (86,01 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,38 Prozent auf 3.185,75 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.197,96 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (592,00 US-Dollar) geht es um 0,26 Prozent auf 590,48 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 1,60 Prozent auf 2,169 US-Dollar, nach 2,204 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird Monero bei 402,89 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (408,83 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,4505 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:34 bei 0,4486 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 09:39 notiert der Stellar-Kurs 1,90 Prozent schwächer bei 0,2540 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2589 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2806 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:39 bei 0,2800 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 09:39 steht ein Minus von 1,23 Prozent auf 910,10 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 921,46 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1497 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 1,43 Prozent auf 143,07 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 145,14 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 14,73 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (14,83 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,66 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 1,21 Prozent auf 14,51 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 14,69 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Sinkflug. Um 09:39 gibt Sui um 2,11 Prozent auf 1,668 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,704 US-Dollar gemeldet wurde.

