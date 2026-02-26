Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 0,38 Prozent auf 68.216,25 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 67.960,32 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -3,9 Prozent.

Nach 56,54 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Donnerstagmittag um 1,20 Prozent auf 55,86 US-Dollar gesunken.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,30 Prozent auf 2.059,35 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.053,24 US-Dollar.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 1,68 Prozent auf 501,10 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 492,82 US-Dollar.

Währenddessen wird Ripple bei 1,439 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,434 US-Dollar).

Daneben fällt Monero um 0,46 Prozent auf 342,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 344,20 US-Dollar.

Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,2963 US-Dollar am Vortag auf 0,2907 US-Dollar nach unten (1,91 Prozent).

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1634 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1624 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2863 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen fällt der Binancecoin-Kurs um 0,75 Prozent auf 623,65 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 628,38 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1006 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:26 bei 0,0985 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 1,19 Prozent auf 86,81 US-Dollar, nach 87,85 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 2,37 Prozent auf 9,257 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 9,482 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 9,248 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Donnerstagmittag um 0,40 Prozent auf 9,211 US-Dollar gesunken.

Zudem gibt Sui am Donnerstagmittag nach. Um 2,29 Prozent auf 0,9434 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,9656 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.