|Krypto-Marktbericht
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04.04.2026 12:43:06
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:25 um 0,02 Prozent auf 66.916,47 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 66.932,34 US-Dollar gestanden hatte.
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,3 Prozent. Bei einem Kurs von 9,06 EUR beträgt die Performance seit Auflage -1,8 Prozent.
Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,13 Prozent auf 53,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 53,21 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Ethereum-Kurs 0,26 Prozent schwächer bei 2.048,14 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.053,49 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 0,26 Prozent auf 442,08 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 443,24 US-Dollar.
Zudem gibt Ripple am Samstagmittag nach. Um 0,57 Prozent auf 1,310 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,318 US-Dollar.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 316,11 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (315,73 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,12 Prozent.
Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 1,02 Prozent auf 0,2435 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,2460 US-Dollar wert.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1629 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1615 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3152 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3174 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Binancecoin-Kurs 0,31 Prozent stärker bei 589,97 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 588,14 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0915 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:25 bei 0,0908 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Solana um 0,32 Prozent auf 80,09 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 80,35 US-Dollar gemeldet wurde.
Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 0,53 Prozent auf 8,861 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 8,908 US-Dollar an der Tafel standen.
Nach 8,659 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagmittag um 0,29 Prozent auf 8,634 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,8738 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:25 auf 0,8664 US-Dollar beziffert.Redaktion finanzen.at
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