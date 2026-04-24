|Krypto-Marktbericht
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24.04.2026 09:48:20
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Der Bitcoin-Kurs ging um 09:41 um 0,77 Prozent auf 77.681,24 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 78.285,85 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 1,8 Prozent auf 10,01 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 8,6 Prozent.
In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Litecoin-Kurs um 0,35 Prozent auf 56,04 US-Dollar. Am Vortag standen noch 56,23 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,77 Prozent auf 2.314,19 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.332,15 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,98 Prozent auf 456,06 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 460,58 US-Dollar wert.
Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 0,63 Prozent auf 1,430 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,440 US-Dollar wert.
Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 0,37 Prozent auf 380,58 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 379,18 US-Dollar wert.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2500 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2489 US-Dollar.
Zudem gibt Stellar nach. Um 0,63 Prozent reduziert sich der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1745 US-Dollar, nachdem Stellar am Vortag noch 0,1756 US-Dollar wert war.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3277 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Inzwischen fällt der Binancecoin-Kurs um 0,28 Prozent auf 636,75 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 638,53 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0972 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0979 US-Dollar beziffert.
Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,86 Prozent auf 85,43 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 86,18 US-Dollar wert.
Zudem gibt Avalanche nach. Um 0,28 Prozent reduziert sich der Avalanche-Kurs um 09:41 auf 9,370 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 9,396 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Chainlink-Kurs um 0,70 Prozent auf 9,289 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,355 US-Dollar an der Tafel.
Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Sui um 0,27 Prozent auf 0,9435 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,9460 US-Dollar gemeldet wurde.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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0,36
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