Krypto-Marktbericht 09.06.2026 12:43:06

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

Bitcoin ist am Mittag 62.714,66 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 12:26 um 0,52 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 63.040,06 US-Dollar stand.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -12,9 Prozent.

Daneben fällt Litecoin um 1,59 Prozent auf 42,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 43,08 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.671,76 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.688,47 US-Dollar).

Zudem gibt Bitcoin Cash am Dienstagmittag nach. Um 1,24 Prozent auf 206,49 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 209,08 US-Dollar.

Daneben fällt Ripple um 0,85 Prozent auf 1,157 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,167 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs 2,36 Prozent stärker bei 322,05 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 314,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1704 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,1671 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1972 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2021 US-Dollar.

Daneben fällt Tron um 1,71 Prozent auf 0,3209 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,3265 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,43 Prozent auf 598,84 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 601,42 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0862 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:26 bei 0,0853 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Solana-Kurs 0,89 Prozent schwächer bei 66,13 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 66,72 US-Dollar.

Daneben fällt Avalanche um 1,28 Prozent auf 6,669 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,755 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 12:26 ab. Es geht 1,60 Prozent auf 7,856 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 7,984 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Sui bei 0,7446 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,7538 US-Dollar).

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com

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