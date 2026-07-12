Krypto-Marktbericht 12.07.2026 09:48:20

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Der Bitcoin-Kurs ging um 09:41 um 0,08 Prozent auf 63.813,03 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 63.860,95 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,5 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -9,0 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Litecoin-Kurs um 0,67 Prozent auf 44,47 US-Dollar. Am Vortag standen noch 44,77 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,40 Prozent auf 1.795,68 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 1.788,46 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,09 Prozent auf 244,20 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 244,42 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 0,69 Prozent auf 1,091 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,099 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 1,19 Prozent auf 326,70 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 322,87 US-Dollar wert.

Zudem gibt Cardano am Sonntagvormittag nach. Um 1,49 Prozent auf 0,1637 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,1661 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1854 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1872 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3297 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen fällt der Binancecoin-Kurs um 0,60 Prozent auf 571,90 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 575,33 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0734 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0729 US-Dollar beziffert.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,59 Prozent auf 76,46 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 76,91 US-Dollar wert.

Zudem gibt Avalanche nach. Um 2,61 Prozent reduziert sich der Avalanche-Kurs um 09:41 auf 6,383 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 6,554 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Chainlink-Kurs um 0,54 Prozent auf 7,973 US-Dollar. Am Vortag standen noch 7,930 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,7307 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 09:41 auf 0,7344 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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