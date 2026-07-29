Krypto-Marktbericht 29.07.2026 09:48:20

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittwochvormittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag geklettert. Um 09:41 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,87 Prozent auf 64.383,78 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 63.831,10 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,7 Prozent aufweist und bei 8,44 EUR notiert.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 45,11 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (46,13 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,20 Prozent.

Zudem gibt Ethereum nach. Um 0,30 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 09:41 auf 1.913,58 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.919,26 US-Dollar wert war.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (214,10 US-Dollar) geht es um 0,29 Prozent auf 213,47 US-Dollar nach unten.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 1,79 Prozent auf 1,087 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,067 US-Dollar wert.

Daneben wertet Monero um 09:41 auf. Es geht 2,09 Prozent auf 348,22 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 341,09 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1637 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1731 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1737 US-Dollar.

Indes steigt der Tron-Kurs. Für Tron geht es nach 0,3245 US-Dollar am Vortag auf 0,3255 US-Dollar nach oben (0,30 Prozent).

Zeitgleich kommt der Binancecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 570,27 US-Dollar am Vortag, tendiert Binancecoin um 09:41 bei 570,27 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0707 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0708 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,34 Prozent auf 73,93 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 73,68 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Avalanche-Kurs 2,30 Prozent schwächer bei 6,410 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,561 US-Dollar.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 8,424 US-Dollar am Vortag auf 8,408 US-Dollar nach unten (0,19 Prozent).

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,6857 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,6918 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com,Wit Olszewski / Shutterstock.com

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