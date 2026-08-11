|Krypto-Marktbericht
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11.08.2026 17:23:14
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Bitcoin ist am Nachmittag 63.761,47 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 0,25 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 63.918,55 US-Dollar stand.
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,2 Prozent. Bei einem Kurs von 8,30 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,0 Prozent.
Daneben fällt Litecoin um 0,11 Prozent auf 45,07 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 45,12 US-Dollar.
Währenddessen wird Ethereum bei 1.875,07 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.871,59 US-Dollar).
Zudem gibt Bitcoin Cash am Dienstagnachmittag nach. Um 0,40 Prozent auf 212,22 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 213,08 US-Dollar.
Daneben fällt Ripple um 1,26 Prozent auf 0,9985 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,011 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Monero-Kurs 2,51 Prozent schwächer bei 386,33 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 396,26 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von 3,50 Prozent auf 0,1845 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,1912 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1594 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1613 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3349 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 1,54 Prozent auf 607,86 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 598,65 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0697 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0702 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Solana-Kurs 1,00 Prozent schwächer bei 75,21 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 75,97 US-Dollar.
Daneben fällt Avalanche um 3,88 Prozent auf 6,183 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,432 US-Dollar.
Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 3,03 Prozent auf 8,541 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,290 US-Dollar stand.
Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,6758 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.Redaktion finanzen.at
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