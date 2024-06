Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 69.339,01 US-Dollar und damit -0,44 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 69.646,03 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um -2,01 Prozent auf 464,81 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 474,37 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -1,03 Prozent auf 3.667,53 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.705,67 US-Dollar wert.

Daneben wertet Litecoin um 09:41 ab. Es geht -1,35 Prozent auf 79,43 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 80,52 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Montagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 0,4961 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,4985 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4441 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:40 auf 0,4379 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (173,94 US-Dollar) geht es um 2,81 Prozent auf 178,82 US-Dollar nach oben.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2063 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0055 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:40 auf 0,0053 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0998 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,0998 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0206 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0212 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Dash-Kurs um -2,63 Prozent auf 26,11 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 26,81 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt NEO um -1,42 Prozent auf 13,30 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 13,49 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.at