Altcoins mit Kursturbulenzen: Ethereum-Gründer Vitalik Buterin trennt sich von Altcoins

Innerhalb weniger Tage schlug der Ethereum-Vater Vitalik Buterin Altcoins im Wert von Hunderttausenden US-Dollar los und sorgte damit für zahlreiche Kurseinbrüche von über 60 Prozent auf Tagessicht. Zugleich investierte er in einen bislang relativ unbekannten Coin.

• Coins ohne moralischen oder kulturellen Wert• Kurzfristige Kursbewegungen durch Verkäufe• Investitionen in an Ethereum gebundenen Stablecoin

Vitalik Buterin, Ethereum-Erfinder und Technologie-Fan, ist bekannt für seine klaren und reflexiven Aussagen zum Krypotomarkt und seine ablehnende Haltung gegenüber nicht-nachhaltigen Krypto-Projekten und dem Bitcoin. In seinem Blog, wie auch auf den einschlägigen Social Media-Portalen, hat er sich mehrfach darüber geäußert, dass in Zeiten fallender Kurse nur die Projekte überleben würden, die sich auf die kontinuierliche Verbesserung ihrer Technologie konzentrierten.

Nun räumt Buterin offenbar sein Wallet auf und verkaufte kürzlich 9,9 Milliarden Cult DAO-Token sowie seine Bestände an BITE- und Mops-Coins. Insgesamt hat Buterin zuletzt Verkäufe im Wert von rund 220 Ethereum resp. rund 385.074 US-Dollar (Stand 23.03.2023) getätigt. Den Verkauf seiner Altcoins begründete Buterin laut CoinDesk damit, dass sie für ihn keinen weiterführenden Wert hätten - weder kulturell noch moralisch. Zu dem BITE-Coin und ähnlichen Token schrieb er auf Reddit, es handle sich um "S**tcoins", sie hätten "keinen erlösenden kulturellen oder moralischen Wert und werden wahrscheinlich das meiste Geld verlieren, das man in sie investiert hat. Ich lehne diese Projekte in höchstem Maße ab."

Einem Bericht von BTC Echo zufolge, der sich auf Daten von Lookonchain bezieht, schlug Buterin ebenfalls SHIKOKU-Token im Wert von rund 600.000 US-Dollar los. Damit brachte er dem Altcoin einen Kurseinbruch von 66 Prozent innerhalb eines Tages ein.

2021 hatte Buterin einen enormen Kursanstieg beim Meme-Coin Shiba Inu ausgelöst, als er seine Bestände im Wert von sechs Milliarden US-Dollar losschlug. Damals sagte er laut CoinDesk zur Begründung, er wolle nicht die Hälfte eines Token-Bestandes halten und damit solche Macht über den Kurs haben.

Buterin investiert in relativ unbekannten Coin

Interessant sind auch die letzten Käufe, die von Vitalik Buterins Wallet aus getätigt wurden. Am 11.03. sind von dem Wallet vitalik.eth laut Etherscan insgesamt 500 Ether an das Reflexer Protokoll transferiert worden, um den relativ unbekannten Stablecoin Rai Reflex Index zu minen.

Wie CoinDesk berichtet, hatte Buterin den Mechanismus des Stablecoins positiv hervorgehoben, denn dieser wird vollständig durch Ethereum gedeckt und ist nicht an den US-Dollar gebunden.

Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Meldung über die 3,3 Milliarden Einlagen des Stablecoin Emittenten Circle bei der Bank, kam es zu Kurseinbrüchen bei zahlreichen Kryptowährungen. So entkoppelte sich auch RAI kurzfristig von Ethereum, konnte sich aber keine 48 Stunden später wieder erholen und die Bindung an Ether wieder erreichen. Schnäppchenkäufern bescherte dies einen schnellen Gewinn von rund 10 Prozent.

Redaktion finanzen.at