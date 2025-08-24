Aptos: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einer frühen Aptos-Investition gewesen.

Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 7,103 USD. Bei einem APT-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,08 Aptos in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 23.08.2025 auf 4,750 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,88 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 33,12 Prozent.

Am 22.06.2025 fiel APT auf ein 52-Wochen-Tief bei 3,925 USD. Am 06.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net