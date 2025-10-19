Aptos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Aptos verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Aptos 10,03 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in APT investiert hätte, befänden sich nun 996,56 Aptos in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 198,32 USD, da sich der Wert von Aptos am 18.10.2025 auf 3,209 USD belief. Mit einer Performance von -68,02 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 19.10.2025 bei 3,156 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net