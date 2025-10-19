Profitables APT-Investment? 19.10.2025 11:03:18

Aptos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Aptos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Aptos verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Aptos 10,03 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in APT investiert hätte, befänden sich nun 996,56 Aptos in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 198,32 USD, da sich der Wert von Aptos am 18.10.2025 auf 3,209 USD belief. Mit einer Performance von -68,02 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 19.10.2025 bei 3,156 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1657
-0,0033
-0,28
Japanischer Yen
175,59
-0,2600
-0,15
Britische Pfund
0,8676
-0,0024
-0,27
Schweizer Franken
0,9248
-0,0020
-0,22
Hongkong-Dollar
9,0706
-0,0121
-0,13
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:31 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
08:42 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.10.25 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.25 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorgen vor US-Kreditkrise: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen schließen etwas höher -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten am Freitag kräftige Verluste ein. Die US-Börsen zeigten sich fester. Die Börsen in Fernost verabschiedeten sich deutlich leichter ins Wochenende.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen