Aptos: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Aptos-Engagement verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde Aptos bei 13,31 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in APT investiert, befänden sich nun 751,14 Aptos in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 1 532,20 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 2,040 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 84,68 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 30.11.2025 bei 2,025 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net