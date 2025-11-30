|Profitables APT-Investment?
|
30.11.2025 11:03:15
Aptos: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde Aptos bei 13,31 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in APT investiert, befänden sich nun 751,14 Aptos in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 1 532,20 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 2,040 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 84,68 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 30.11.2025 bei 2,025 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14,70 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1593
|
-0,0005
|
|
-0,04
|Japanischer Yen
|
181,1383
|
-0,0917
|
|
-0,05
|Britische Pfund
|
0,876
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9322
|
-0,0012
|
|
-0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,0274
|
0,0072
|
|
0,08
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.