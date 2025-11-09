Krypto-Investment 09.11.2025 11:03:28

Aptos: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Bei einem frühen Einstieg in Aptos hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Aptos wurde am 08.11.2024 bei 9,725 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in APT investiert hat, hat nun 1 028,23 Aptos im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 165,40 USD, da sich der Wert von Aptos am 08.11.2025 auf 3,079 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 68,35 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2,569 USD und wurde am 04.11.2025 erreicht. Am 06.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

