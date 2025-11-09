|Krypto-Investment
|
09.11.2025 11:03:28
Aptos: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Aptos wurde am 08.11.2024 bei 9,725 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in APT investiert hat, hat nun 1 028,23 Aptos im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 165,40 USD, da sich der Wert von Aptos am 08.11.2025 auf 3,079 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 68,35 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2,569 USD und wurde am 04.11.2025 erreicht. Am 06.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 14,70 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1565
|
0,0008
|
|
0,07
|Japanischer Yen
|
178,147
|
0,5220
|
|
0,29
|Britische Pfund
|
0,8785
|
-0,0003
|
|
-0,04
|Schweizer Franken
|
0,931
|
-0,0002
|
|
-0,03
|Hongkong-Dollar
|
8,9901
|
0,0034
|
|
0,04
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street startet höher -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street beginnt die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.