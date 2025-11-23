|Performance im Blick
Aptos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Vor 1 Jahr notierte Aptos bei 12,47 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in APT investiert hätte, befänden sich nun 80,19 Aptos in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 186,96 USD, da Aptos am 22.11.2025 2,331 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der Investition um 81,30 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte APT am 22.11.2025 bei 2,331 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 14,70 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
