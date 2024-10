Auf diese 3 Kryptowährungen setzen Krypto-Experten jetzt!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Tagen kommt der Kryptomarkt kaum von der Stelle. Von leichten Kursgewinnen geht es häuft zurück zu leichten Kursverlusten, die die Gewinne vollständig ausgleichen. Der ganz große Impuls fehlt in den letzten Tagen, was allerdings nicht bedeutet, dass derzeit kein guter Zeitpunkt für ein Investment besteht. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die Kryptowährungen zu werfen, auf die die Krypto-Experten aktuell setzen. In diesem Beitrag findet sich die aktuelle Top-3 der besagten Experten und Branchenkenner.

Solana – Der Altcoin mit hohem Potenzial

Kein Weg geht faktisch an dem Altcoin Solana vorbei, der innerhalb der letzten 12 Monate einen Anstieg an den Tag gelegt hat, von dem die meisten Kryptowährungen nur träumen können. Innerhalb der vergangen 12 Monate hat Solana rund 563 Prozent an Wert im Kurs zugelegt, wodurch die Kryptowährung aktuell eine Marktkapitalisierung von mehr als 68 Milliarden US-Dollar besitzt, was der fünfte Platz unter den Kryptowährungen bedeutet, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung. Wer denkt, dass das Potenzial durch den deutlichen Anstieg vorüber ist, hat weit gefehlt,denn nach wie vor ist das Potenzial von Solana als sehr hoch einzuschätzen.

Ein Grund für das hohe Potenzial ist die Tasche, dass es jederzeit zur Auflage eines Solana-Spot-ETFs kommen kann. Die ersten Einträge wurden dazu bereits vor mehreren Monaten bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gestellt, wozu die ersten Fristen im kommenden Frühjahr ablaufen. Die Antragsteller sind vorrangig wieder alt bekannte, unter anderem der größte Vermögensverwalter der Welt, namens BlackRock. Kommt es tatsächlich zu einer Auflage, dass ist davon auszugehen, dass sich der Kurs deutlich in Richtung Norden entwickeln wird. Die kommenden Wochen und Monate werden in diesem Zusammenhang Klarheit bringen.

Pepe Unchained – Das Meme-Projekt erreicht 18,5 Millionen US-Dollar

Neben Solana setzen aktuell viele Krypto-Experten auf ein Investment in Pepe Unchained, beziehungsweise in den $PEPU-Token. Innerhalb der letzten Monate sind mehr als 18,5 Millionen US-Dollar an Investmentgelder in den Meme-Coin geflossen. Das besondere dabei ist, dass der $PEPU-Token noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet, sondern ausschließlich im Vorverkauf erhältlich ist. Bis zum ersten Börsenlisting kann der beliebte Token ausschließlich über die Projektwebsite erworben werden, in nur wenigen einfachen Schritten.

Doch beim zentralen Token von Pepe Unchained handelt es sich nicht nur um einen klassischen Meme-Coin, denn das Projektteam hat sich vorgenommen, ein eigenes Krypto-Ökosystem am Markt zu launchen. Die Grundlage dafür bildet die Layer-2-Blockchain von Ethereum, welche aufgrund ihrer technologischen Fortschrittlichkeit, in Verbindung mit geringen Transaktionskosten und Schnelligkeit, eine große Beliebtheit in der Branche erzielt. Dabei gilt es anzufügen, dass ebenso ein Staking-Programm angeboten wird, um die Meme-Coins bestens und ohne großen Aufwand vermehren zu können.

Crypto All Stars revolutioniert das Staking von Meme-Coins

Während Solana und Pepe Unchained das Potenzial haben, stark an Wert zu gewinnen, sorgt auch neue Presale-Projekt Crypto All Stars bereits für Aufsehen, indem es die Marke von 2,1 Millionen US-Dollar an eingeworbenen Inveszmentgeldern geknackt wurde. Doch warum ist das Interesse an diesem Krypto-Projekt so groß, auch bei vielen Krypto-Experten? Im Mittelpunkt steht die Staking-Plattform MemeVault, die es Nutzern ermöglicht, das Staking deutlich einfacher und effizienter zu gestalten. Die Plattform bietet die Möglichkeit, verschiedene führende Meme-Coins auf einer einzigen Plattform zu staken und damit ohne großen Aufwand ein passives Einkommen zu generieren.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Plattform von Anfang an flexibel und anpassbar entwickelt wurde. Dadurch können in Zukunft schnell und unkompliziert neue Meme-Coins zum Staking hinzugefügt werden, was besonders in einem dynamischen Markt wie dem Meme-Sektor entscheidend ist. Zusätzlich hat das Projekt einen eigenen Token eingeführt, den sogenannten $STARS-Token, der sowohl im Presale erworben als auch durch Staking verdient werden kann. Für zusätzlichen Anreiz sorgen spannende Wettbewerbe wie „Last Meme Standing“, der gerade erst gestartet ist. Allerdings ist Eile geboten, denn der Preis des Tokens wird in wenigen Stunden bereits ansteigen.

